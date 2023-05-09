أوليغارشي روسي يوجه تحذيرًا إلى بوتين وينتقد الحرب.. ومراسل CNN يشرح أهمية وعواقب الأمر

2023/05/09 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الأوليغارشي الروسي، أندريه كوفاليف، غزو روسيا المتعثر لأوكرانيا، قائلاً إن الحرب "الرهيبة" لم تتم كما توقعها الكثيرون.مراسل CNN نك روبرتسون يشرح أهمية الأمر والعواقب التي قد تترتب إثر هذه التعليقات.

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