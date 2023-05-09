"ممنوع دخول المحجبات".. تحقيق بعد فيديو الطبيبة المصرية

2023/05/09 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو متداول عن منع مجموعة فتيات من العشاء بمطعم في مصر جراء ارتداء بعضهن الحجاب موجة ردود على وسائل التواصل الاجتماعي ما استدعى المنشآت الفندقية إلى التوضيح أن تحقيقا بدأ بالموضوع.

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