2023/05/09 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، علاء، متابعيه فيديو لوالده مع العاهل السعودي السابق، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء مبارك ينشر فيديو لوالده مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهكذا علق عليه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء مبارك ينشر فيديو لوالده مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهكذا علق عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).