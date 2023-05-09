التبادل التجاري بين الصين وأميركا ينخفض بنسبة 11.2% 

2023/05/09 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت الدائرة الرئيسية للجمارك الصينية، الثلاثاء، بانخفاض التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في كانون الثاني -نيسان من العام الحالي بنسبة 11,2% ليصل 217,9 مليار دولار.

وأضافت أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت في هذه الفترة الزمنية بمقدار 14,3% لتبلغ 158,25 مليار دولار، في حين انخفضت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين بنسبة 2% لتبلغ 59,69 مليار دولار.



ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين.

وفي نيسان الماضي انخفض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 5,7% مقارنة بشهر مارس الماضي وبلغ 56,36 مليار دولار.



أما الصين فصدرت إلى الولايات المتحدة بضائع بقيمة 43,02 مليار دولار.



وبلغت قيمة واردات الصين من الولايات المتحدة في هذا الشهر 13,34 مليار دولار.

وفي عام 2021 ازداد التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 28,7% ليبلغ 755,64 مليار دولار.



وفي عام 2022 ازداد بنسبة 0,6% ليبلغ 759,4 مليار دولار.

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