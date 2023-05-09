الذهب يرتفع مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

2023/05/09 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، واستعاد بعض مكاسبه بعد تراجع في الجلسة السابقة وقبل بيانات التضخم هذا الأسبوع التي قد تقدم أدلة على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 2021.37 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:45 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2033.20 دولاراً.

وقال أجاي كيديا المدير في كيديا للسلع الأولية في مومباي إنه إذا صدر تقرير التضخم على نحو يغذي المخاوف من رفع سعر الفائدة مرة أخرى في يونيو حزيران فقد تنخفض أسعار الذهب في النهاية إلى مستوى يتراوح بين 1950 دولارا و 1920 دولارا.

وتعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم لكن الفائدة المرتفعة تؤثر على جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد.

إلى جانب البيانات الاقتصادية، يراقب المشاركون في السوق أيضًا التطورات المحيطة بالقطاع المصرفي الأمريكي وسقف الديون.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.61 دولارا للأوقية، كما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1073.23 دولارا وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1548.58 دولارا.

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