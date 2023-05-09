2023/05/09 | 09:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتراف صريح من الإطار : لا أحد يستطيع ملء فراغ التيار الصدري ونخشى عودته | اخبار الثامنة 2023/5/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fdGiUUTsUT8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتراف صريح من الإطار : لا أحد يستطيع ملء فراغ التيار الصدري ونخشى عودته | اخبار الثامنة 2023/5/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعتراف صريح من الإطار : لا أحد يستطيع ملء فراغ التيار الصدري ونخشى عودته | اخبار الثامنة 2023/5/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).