جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال عدد من قادة سرايا القدس في غزة

2023/05/09 | 09:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة 6 مدنيين.

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