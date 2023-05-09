2023/05/09 | 09:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SQPkDX2__oE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف النيران تلتهم عشرات الدونمات من الحنطة ومطالبات بتعويض المتضررين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف النيران تلتهم عشرات الدونمات من الحنطة ومطالبات بتعويض المتضررين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).