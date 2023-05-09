طقس العراق.. أمطار خفيفة وتصاعد متزايد للغبار نهاية الأسبوع الجاري

2023/05/09 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية ، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في عموم البلاد، مؤكدة أن الطقس سيكون متذبذب ما بين الصحو والغائم ودرجات حرارة متفاوتة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن الطقس في المناطق الوسطى من البلاد سيكون " غائم جزئي يتحول تدريجيا الى صحو ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

وأضاف البيان، في حين سيكون طقس المناطق الشمالية غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في اقسامها الشرقية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

واشار البيان الى أن " طقس المناطق الجنوبية سيكون صحو مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".





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