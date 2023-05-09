اللجنة العليا للزيارات تناقش متطلبات تسهيل عملية تفويج ملايين الزائرين

2023/05/09 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقدت اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة متطلبات تسهيل عملية تفويج ملايين الزائرين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تُواصل اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، المشكَّلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد اجتماعاتها لمناقشة وضع الخطة الأساسية لإنشاء البنى التحتية اللازمة لاستيعاب الزائرين، خلال الزيارات المليونية التي يشهدها العراق سنوياً في عدد من المناسبات الدينية".واضاف أن "الاجتماعات، التي عُقدت برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي، شهدت مناقشة المتطلبات التي ينبغي توفرها لتسهيل عملية تفويج ملايين الزائرين العراقيين والأجانب من المحافظات والمنافذ الحدودية، وصولاً إلى المدن المقدسة، ومن ثَم ضمان انسيابية عودتهم".وأوضح أن "اللجنة تهدف لوضع خارطة مفصلة بالاحتياجات المطلوب توافرها على المديات المختلفة، في قطاعات النقل والخدمات والصحة والأمن، لتنظيم عملية الزيارة بيسر وسهولة تليق بالزائرين الكرام، فضلاً عن خطط تتعلق بتوفير طرق خاصة للزائرين، وتنظيم عملية مسيرهم سيراً على الأقدام أو بوسائط النقل، كالحافلات وخطوط السكك الحديد، وكل الجوانب اللوجستية الأخرى الواجب توافرها للزائرين من قبل الوزارات والدوائر المعنية، بالتعاون مع الفعاليات الدينية والمجتمعية".يُشار إلى أن اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية تشكلت في شهر شباط الماضي برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الأمين العام للأمانة العامة لشؤون المحافظات، ومحافظ كربلاء المقدسة، وممثلي وزارات الداخلية والنقل والإعمار والإسكان والبلديات والثقافة، وقيادة العمليات المشتركة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية.

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