"العقرب المسافر" يلدغ سيدة في الجو أثناء رحلة إلى مومباي

2023/05/09 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

قالت شركة طيران الهند، إن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي.

ووصفت الشركة في بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية، ما حصل بـ"الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة".

وقالت شركة الطيران إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك "عقرب مسافر" على الرحلة التابعة لها.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية : "عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى وقدموا كل الدعم لها".

وبعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب.

وقالت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تدخين الطائرة بالكامل وفقا للبروتوكول.

المصدر: سكاي نيوز

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