2023/05/09 | 09:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية تواصل عقد اجتماعاتها لوضع الخطة الأساسية لإنشاء البنى التحتية اللازمة لاستيعاب الزائرين

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تُواصل اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، المشكَّلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، عقد اجتماعاتها لمناقشة وضع الخطة الأساسية لإنشاء البنى التحتية اللازمة لاستيعاب الزائرين، خلال الزيارات المليونية التي يشهدها العراق سنوياً في عدد من المناسبات الدينية.

وشهدت الاجتماعات، التي عُقدت برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد إحسان العوادي، مناقشة المتطلبات التي ينبغي توفرها لتسهيل عملية تفويج ملايين الزائرين العراقيين والأجانب من المحافظات والمنافذ الحدودية، وصولاً إلى المدن المقدسة، ومن ثَم ضمان انسيابية عودتهم.

وتهدف اللجنة لوضع خارطة مفصلة بالاحتياجات المطلوب توافرها على المديات المختلفة، في قطاعات النقل والخدمات والصحة والأمن، لتنظيم عملية الزيارة بيسر وسهولة تليق بالزائرين الكرام، فضلاً عن خطط تتعلق بتوفير طرق خاصة للزائرين، وتنظيم عملية مسيرهم سيراً على الأقدام أو بوسائط النقل، كالحافلات وخطوط السكك الحديد، وكل الجوانب اللوجستية الأخرى الواجب توافرها للزائرين من قبل الوزارات والدوائر المعنية، بالتعاون مع الفعاليات الدينية والمجتمعية.

يُشار إلى أن اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية تشكلت في شهر شباط الماضي برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الأمين العام للأمانة العامة لشؤون المحافظات، ومحافظ كربلاء المقدسة، وممثلي وزارات الداخلية والنقل والإعمار والإسكان والبلديات والثقافة، وقيادة العمليات المشتركة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

9- ايار – 2023

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