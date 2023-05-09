2023/05/09 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين، الثلاثاء، أنها ستطرد القنصل الكندية في شنغهاي ردا على خطوة مماثلة، بعد أن قالت أوتاوا إنها ستطرد دبلوماسيا صينيا تتهمه بالسعي لترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجهها إلى بكين، وفقا لـ"فرانس برس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إجراء مماثل.. الصين تقرر طرد دبلوماسية كندية من شنغهاي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إجراء مماثل.. الصين تقرر طرد دبلوماسية كندية من شنغهاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).