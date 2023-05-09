الذهب يرتفع قبيل بيانات التضخم الأمريكية

2023/05/09 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، واستعاد بعض مكاسبه بعد تراجع في الجلسة السابقة وقبل بيانات التضخم هذا الأسبوع التي قد تقدم أدلة على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 2021.37 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:45 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2033.20 دولاراً.وقال أجاي […]

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