انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد

2023/05/09 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد صباح اليوم 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الاثنين 144800 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 143750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

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