التجارة: مواد السلة الغذائية مفحوصة وأحاديث انتهاء صلاحيتها تفتقد للمصداقية

2023/05/09 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن مواد السلة الغذائية مفحوصة ومستوردة من مناشئ رصينة، وإن أحاديث التشكيك بانتهاء صلاحيتها "تفتقد إلى المصداقية".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، أن "مواد السلة الغذائية خاضعة للفحص من خلال المختبرات الوطنية الحاصلة على شهادة الأيزو التي يمنحها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وأضاف، أن "هناك أحاديث كثيرة من قبل بعض ضعاف النفوس بأن المواد منتهية الصلاحية لكنها تفتقد للمصداقية"، مبيناً أن "الوزارة مستمرة بتجهيز مواد السلة الغذائية للمواطنين ضمن الحصة الرابعة التي تشمل الرز وزيت الطعام والسكر والبقوليات ومعجون الطماطم، مع الاستعداد لتجهيز السلة الغذائية الخامسة، والأشهر التي تليها لوجود خزين كبير يقدر بآلاف الأطنان يكفي لتوزيعها خلال الأشهر المقبلة".

وتابع حنون في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "توزيع السلال الغذائية بأوقات زمنية محددة خلق حالة من التوازن في أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية".

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