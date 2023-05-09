السودان.. الاشتباكات تتجدد في الخرطوم مع دخول الازمة يومها الـ24

2023/05/09 | 10:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ویجتمع طرفا النزاع لإنهاء الصراع والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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