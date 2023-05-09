بالفيديو.. بدء تساقط الأمطار في العاصمة بغداد

2023/05/09 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد ، اليوم الثلاثاء ، موجة من الامطار الرعدية المتفاوتة الشدة.

وحصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديوي يظهر كمية الامطار المتساقطة في العاصمة .

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