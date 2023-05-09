بغداد.. بدء تدفق المتظاهرين إلى ساحة التحرير للمطالبة بإقرار سلم الرواتب (صور)

2023/05/09 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، ببدء تدفق المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإقرار سلم الرواتب.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "مئات من المتظاهرين بدأوا بالتدفق إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإقرار سلم الرواتب".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، تأجيل تظاهرات (سلم الرواتب)،المقررة اليوم الى اشعار آخر.

وذكر بيان للجنة تلقته (بغداد اليوم) أنه "تقرر تأجيل تظاهرات (سلم الرواتب) المقررة اليوم الثلاثاء"، مبينة أن "الجهات الحكومية بدأت تنصاع لمطاليب الثورة واعلنت الموافقة غير المشروطة وقدمت الوعود لاقرار سلم الرواتب في مدة اقصاها نهاية شهر حزيران القادم".

وفي صباح اليوم، أفاد مصدر أمني، بانتشار مكثف للقوات الامنية في ساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تحسبا من حدوث اي تظاهرة، وجهت استخبارات امن الكرخ والرصافة بان يكون الدوام 100%؜ ليومي الثلاثاء والاربعاء مع منع اعطاء الاجازات خلالهما".

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