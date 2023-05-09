2023/05/09 | 10:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حسن آل سلطان إذا كان أساس الحملة الانتخابية يعتمد بالكامل...

ظهرت المقالة من كان أساسه هش في الاختيار لايمكن أن يكسب المعركة الانتخابية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من كان أساسه هش في الاختيار لايمكن أن يكسب المعركة الانتخابية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من كان أساسه هش في الاختيار لايمكن أن يكسب المعركة الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).