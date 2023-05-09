مخصصات الغلاء قد تكون البديل لتعديل سلم الرواتب في العراق

2023/05/09 | 10:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن...

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