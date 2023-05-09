معاناة صامتة.. هل تعلم أن 1 من كل 5 نساء تعاني من الاكتئاب أثناء الحمل أو بعده؟

2023/05/09 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يقرب من 1 من كل 5 نساء ستعاني من حالة صحية نفسية أثناء الحمل أو في العام التالي للولادة، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.ولا يتلقى العديد من هؤلاء النساء العلاج أو المساعدة

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