القبض على متهمين نفذا جريمة قتل صباح اليوم

2023/05/09 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء ، القبض على متهمين اثنين نفذوا جريمة قتل صباح اليوم على خلفية ثأر عشائري.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “بتوجيه ومتابعة […]

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