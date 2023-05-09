2023/05/09 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء،وزيرة المالية طيف سامي من أجل مناقشة موازنة الوزارة.وذكر مصدر حكومي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/، أن “اللجنة المالية النيابية استضافت وزيرة المالية طيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية تستضيف وزيرة المالية المركز الخبري الوطني.

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