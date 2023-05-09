كردستان توجه فريقها الخاص بمكافحة غسل الأموال للتنسيق مع الفريق الاتحادي

2023/05/09 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة داخلية إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، فريق حكومة إقليم كردستان لمواجهة المخاطر المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع الفريق الاتحادي.

وذكرت الوزارة، أن “وزير الداخلية ريبر احمد التقى بفريق اقليم كردستان لمواجهة المخاطر المالية ومحاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب”.

وأضافت، أن “الفريق يتكون من ممثلين عن وزارة الداخلية و15 مؤسسة من مؤسسات حكومة الإقليم، والفريق مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة لإقليم كردستان، والتي تتماشى مع توصيات المنظمات الدولية الخاصة بشأن القضاء على فرص غسل الأموال، والتضييق الشامل وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب”.

وعبر أحمد، خلال اللقاء عن شكره “للفريق على حسن سير العمل وتحدث عن جهود الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة في اقليم كردستان التي تحارب الارهاب ومصادر الدخل والتمويل الخاصة به منذ سنوات في سياسة واضحة، واتخذت خطوات كبيرة في منع فرص تبييض الاموال”.

وأوصى وزير داخلية كردستان، “فريق حكومة إقليم كردستان بالتعاون والتنسيق مع الفريق الاتحادي وتنفيذ التوصيات الخاصة بإقليم كردستان، بعد التكيف مع خصائص المؤسسات، في أقرب وقت ممكن”.

وتطرق، إلى “مشروع قانون حكومة إقليم كردستان للانفاذ التدريجي للقانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المصدّق عليه من قبل مجلس الوزراء والذي أُرسل إلى برلمان كردستان لإقراره”.

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