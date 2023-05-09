"تكتيك جديد".. تقرير أمريكي يكشف عمليات تهريب الدولار في العراق

2023/05/09 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية إن

تجار العملة المحليين بالعراق يجدون

صعوبة في الوصول إلى الدولار، بسبب

المحاولات التي تبذلها الولايات

المتحدة لمنع تدفق الدولار بصورة غير

قانونية إلى إيرا

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