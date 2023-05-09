لجنة الزيارات المليونية تجتمع لوضع خطة إنشاء البنى التحتية لاستيعاب الزائرين

2023/05/09 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء،

الثلاثاء، أن اللجنة العليا الدائمة

للزيارات المليونية تواصل عقد

اجتماعاتها لوضع الخطة الأساسية لإنشاء

البنى التحتية اللازمة لاستيعاب

الزائرين.

وذكر بيان صدر عن الم

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