2023/05/09 | 11:22 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الادعاء الإيراني يستدعي ترامب وبومبيو وماكنزي في قضية اغتيال سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/09 | 11:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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