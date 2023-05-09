نائب يقدم مقترحاً يتعلق بالرواتب 

2023/05/09 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

طرح عضو لجنة الاقتصاد النيابية كاظم الفياض، الثلاثاء، عدة مقترحات لتخفيض العجز في موازنة 2023.

وقال الفياض، إن "من المصلحة العامة تقليل العجز في الموازنة من خلال تقديم مقترحات لتخفيض العجز، وقد طرحنا الكثير من المقترحات في مجلس النواب وقدمناها لرئيس مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "الجانب الأول هو تطوير ودعم القطاع الزراعي، إضافة إلى وجود وزارات تجبي الأموال ولكنها تطالب بتخصيصات في الموازنة"، متابعاً: "توجد لدى العديد من المؤسسات الحكومية محال ومرائب وأسواق و(علاوي) للخضر، إضافة إلى تقديم الخدمات الإدارية مثل الإجازات والضرائب، وهذه الواردات لا تدخل خزينة الدولة".

وأكد، أن "واردات النفط في الموازنة بلغت 117 تريليون دينار، في حين بلغت غير النفطية 20 تريليون دينار فقط"، محذراً من "وجود خلل بالحسابات الختامية لكل وزارة"، بحسب الصحيفة الرسمية.

ولفت إلى أنه "يمكن معالجة العجز بتجاوز الجباية كسياسة خاطئة"، مشيراً إلى أن "90 % من الأموال لا تصل إلى الخزينة، وبالإمكان أن يصل مبلغ هذه الواردات إلى 30 تريليون دينار".

وانتقد الفياض، "وجود ازدواج بالرواتب وفضائيين بعشرات الآلاف، وكذلك رواتب الدرجات الخاصة"، ماضياً إلى القول إنه "يمكن معالجة هذه المشكلة بنظام مركزي موحد للرواتب".

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