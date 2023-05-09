الدخيل يقرر تمثيل العراق وهذا موعد انضمامه إلى كتيبة كاساس

2023/05/09 | 11:29 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدخيل تأهل مع بيرنلي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز (مات ماكنولتي/ Getty)

قرر أمين الدخيل، لاعب نادي بيرنلي الإنكليزي، تمثيل منتخب العراق لكرة القدم، وذلك خلال بطولة آسيا المقبلة، التي ستقام في قطر مطلع عام 2024.

وفي تصريح خصّ به "العربي الجديد"، الاثنين، أكد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنّ الدخيل اتخذ هذا القرار بعد اللقاء الذي جمع والد اللاعب الذي يحمل الجنسيتين العراقية والبلجيكية، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أخيراً في لندن.

ويعتبر الدخيل، الذي يلعب في مركز الدفاع، إضافة قوية لكتيبة المدرب الإسباني خيسوس كاساس، في ظل تراجع أداء الخط الخلفي للمنتخب العراقي في الفترة الأخيرة، وغياب العديد من اللاعبين في هذا المركز عن مستواهم المعهود.

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وكان الدخيل قد تأهل برفقة فريقه بيرنلي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما حصد لقب دوري الدرجة الأولى، ليعود إلى دوري الأضواء بعد هبوطه في الجولة الأخيرة من موسم 2021-2022، الذي أنهاه في المركز الـ18 حينها.

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