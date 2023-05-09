بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال أسبوع

2023/05/09 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/5/2 ولغاية 2023/5/8.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه " باشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل الفريق عادل الخالدي وكيل شؤون الشرطة تم انجاز الواجبات الامنية والخدمية والانسانية التالية :

1 .واجبات مراكز الشرطة 2094

2 .القبض على مطلقي العيارات النارية 18

3 .احالة متهمين الى المحاكم 159

4 .



مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 28

5 .



ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8

6 .



واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 686

7 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 345

8 .مضاهات طبعات الاصابع 40

9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 289

10.



عدد طالبي النجدة 1150

11 .فض مشاجرات 828

12 .ضبط عجلات مطلوبة 46

13 .



نقل حالات انسانية 33

14 .القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 13

15 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 101

16 .طبع لوحات السيارات 7533

17 .اصدار اجازات السوق 7707

18 .



اصدار سنوية السيارات 13847".

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