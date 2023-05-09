بوتين في يوم النصر: هناك حرب حقيقية تشن ضدنا

2023/05/09 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلقت الثلاثاء في الساحة الحمراء في موسكو فعاليات الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك حرباً حقيقية تشن ضد روسيا اليوم، مؤكداً أنها "ستدافع عن نفسها ضد الإرهاب".

وأضهرت صورا بينت حماية مشددة للساحة الحمراء باستخدام اسلحة مضادة للطائرات المسيّرة.

ويعد يوم النصر من أهم العطل الرسمية في روسيا، ويحيي فيه الروس تضحيات الاتحاد السوفياتي في الحرب ضد النازيين والتي أودت بحياة 27 مليون مواطن.



وخلال هذا الاستعراض، ألقى الرئيس الروسي خطابا قال فيه إن العالم عند "نقطة تحوّل" وتحدّث عن "حرب" ضد بلاده.

وتحتفل روسيا الثلاثاء بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بعرض في الميدان الأحمر، وسط تدابير أمنية مشددة في أعقاب سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة من بينها هجوم على الكرملين نفسه تلقي موسكو باللائمة فيه على أوكرانيا.

وتكتسب الذكرى هذا العام بعدا آخر مع تشييع روسيا لآلاف الجنود الذين قُتلوا في حرب أوكرانيا المستمرة منذ 15 شهرا والتي لا تشير أية بوادر على انتهائها.

المصدر: فرنس بريس 24

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