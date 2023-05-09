اغطية الهواتف، ما الذي يمكن ان تسببه للهاتف؟

2023/05/09 | 11:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأثناء شحن الجهاز وهو بداخل الغطاء الذي يحميه، سترتفع الحرارة المحيطة به مما قد يؤثر بشكل سلبي على سعة البطارية.

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