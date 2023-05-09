2023/05/09 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين نفذوا جريمة قتل صباح اليوم على خلفية ثأر عشائري. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي القت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات القبض […]

ظهرت المقالة ميسان..



القبض على متهمين نفذا جريمة قتل على خلفية ثأر عشائري أولاً على ايرث نيوز.

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