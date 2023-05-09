الكشف عن عدد مقاتلي داعش في العراق

2023/05/09 | 11:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ العراق قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية إن عدد مقاتلي داعش في العراق لا يتجاوز 700 مقاتل.اللواء يحيى رسول الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ، افاد اكثر بان عدد مقاتلي داعش في العراق لا يتجاوز 700 .و الان يظهرون بشكل مفارز وهمية يتكونُ من ثلاث الى …

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