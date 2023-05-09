العراق.. مزارعون ينزحون إلى المدينة بعد

2023/05/09 | 11:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان حيدر محمد يزرع القمح والشعير في أرضه في جنوب العراق، كما كان يفعل والده من قبله، لكنه اليوم يكسب قوته كعامل بناء، بعد أن أرغمه الجفاف على تر أرضه والنزوح إلى المدينة في محافظة أخرى.

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