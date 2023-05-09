2023/05/09 | 11:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير للمطالبة بإقرار سلم الرواتب أولاً على المسلة.

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