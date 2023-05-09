خلال أسبوع.. احالة قرابة 160 متهماً الى المحاكم في العراق

2023/05/09 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، حصيلة الواجبات الامنية في بغداد والمحافظات ولمدة أسبوع، فيما اشارت الى إحالة قرابة 160 متهماً الى المحاكم.

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