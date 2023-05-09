2023/05/09 | 12:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _ZAs2vUnX7w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشابة تبارك من مدينة الموصل طرحت سلسلة قصصية بطريقة برايل لمساعدة المكفوفين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشابة تبارك من مدينة الموصل طرحت سلسلة قصصية بطريقة برايل لمساعدة المكفوفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).