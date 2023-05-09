2023/05/09 | 12:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wllE4IWNxM8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مئات الموظفين يتظاهرون في ساحة التحرير للمطالبة بسلم الرواتب الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مئات الموظفين يتظاهرون في ساحة التحرير للمطالبة بسلم الرواتب الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).