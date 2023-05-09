2023/05/09 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين

منذ صدور مذكرات الحاج إبراهيم الجعفري

"تجربتي في الحكم" والذي أطلق على نفسه

فيها لقب "النجاشي" تشبها بملك الحبشة،

وهو "ملك لا يظلم عنده أحد"، في الوقت

الذي اجتاحت العراق أخطر موجة عنف طائفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يقرأ الجعفري؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يقرأ الجعفري؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).