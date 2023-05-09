الدم الرخيص

2023/05/09 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

(شنو المشكلة إذا الدخانية وكعت براس

واحد وقتله عادي تصير بكل مكان) ..



هذه

المقولة أطلقها السيد "الجنرال" السابق

عبد الكريم خلف وهو يسخر من تضحيات شباب

تشرين ويعلن بكل أريحية أن تظاهرات

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