مؤامرة الرواتب !

2023/05/09 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

في بيانات وخطب، حذر بعض النواب من خروج

تظاهرات تطالب بتعديل سلم الرواتب،

وأبدى البعض انزعاجه من الأنباء التي

تتحدث عن اعتصامات للموظفين ووصف الأمر

بأنه مؤامرة على العملية السياسية،

وقب

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