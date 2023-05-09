الجفاف يدفع المزيد من المواطنين إلى هجرة محافظاتهم نحو كربلاء

2023/05/09 | 12:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى منتصف آذار، كانت هناك "12 ألفاً و212 عائلة (73 ألفاً و272 شخصاً) نازحةً إلى كربلاء.

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