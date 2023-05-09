وزير صحة كردستان يكشف لـ(بغداد اليوم) مستجدات انتشار

2023/05/09 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت صحة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن انتشار مرض السحايا، فيما اكدت وجود فريق طبي متخصص بالأوبئة و الضمان الصحي للسيطرة على الأمراض المتنقلة.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان برزنجي لـ (بغداد اليوم)، إن "فريقا طبيا مختصا بالأوبئة والضمان الصحي والسيطرة على الأمراض المتنقلة متواجد في الاقليم، وكذلك فريق طبي آخر صاحب خبرة من الوزارة ومن حملة الشهادات العليا مختصين بامراض الأطفال والجملة العصبية والمختبرات، هذا الفريق كان يضم مجموعة من الأطباء الاستشاريين".

وأضاف إن "الوزارة على اتصال دائم مع وزارة الصحة الاتحادية، لمواجهة انتشار مرض السحايا في الإقليم".

وأشار الى أن "جميع الدلائل تشير إلى ان الخطوات التي اتبعناها لمواجهة هذا المرض كلها تسير بالاتجاه الصحيح"، مؤكداً أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتخصيص ميزانية لمواجهة مخاطر هذا المرض ومنع انتشاره".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مستشفى "كلار" في السليمانية بإقليم كردستان، تسجيل 34 إصابة بمرض الالتهاب الدماغي ما يُعرف بـ “السحايا".

وقالت الإدارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مستشفى القلعة مليء بالمرضى، وأن من بين 74 طفلاً أُدخلوا إلى المستشفى تم تسجيل 34 إصابة بمرض السحايا".

ودعت إدارة المستشفى "المواطنين إلى مراقبة أطفالهم، وزيارة طبيب الأطفال مباشرة عندما يشعرون بالمرض أو لديهم أي أعراض للصداع والقيء والإسهال".

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة، اتخاذ إجراءاتها الصحية للتعامل مع الحالات الوبائية من مرض "السحايا"، فيما أكدت عدم تسجيل حالات وفاة بمرض السحايا حتى الآن.

وأوضحت أن جميع الحالات المسجلة تتلقى العلاج اللازم وتستجيب له، وأكثرها غادرت المستشفى بسبب تحسن الوضع الصحي للمصابين.

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