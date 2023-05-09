العراق نحو توقيع عقد مع شركة أجنبية لاستثمار الغاز المصاحب في البصرة

2023/05/09 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد ،اليوم الثلاثاء، عن قرب توقيع عقد مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز في مجموعة من الحقول النفطية في محافظة البصرة.

وقال عضو اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن"وزارة النفط ستوقع بعد اسبوعين من الان عقدا مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار (600) مقمق من الغاز المصاحب في خمسة حقول نفطية بمحافظة البصرة".

وسبق ان توصلت شركة النفط الفرنسية "توتال إنرجي" لاتفاق مع الحكومة العراقية بخصوص مشاريع تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، في إحياء لصفقة تأجلت طويلا لجذب استثمارات أجنبية إلى البلاد من خلال تحسين إمدادات الكهرباء بالعراق، بما يشمل استعادة الغاز المحترق في ثلاثة حقول نفطية، أو ما يعرف بغاز الشعلة، لتزويد محطات توليد الطاقة.

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