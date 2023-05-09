السعودية.. إعدام مواطن بعد إدانته بإطلاق النار على مركز للشرطة في الدمام

2023/05/09 | 12:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد اتهامه بالاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنيا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية

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