تجارة الاعضاء البشرية جريمة وخيانة – سرور الداوودي

2023/05/09 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرور الداوودي من اقسى وابشع الحالات التي تمر بها اطوار النفس البشرية عندما تتلوث بالدماء وتصاب بالخبث والحقارة السوداء التي تعمي بصيرتها هي حالة الاتجار باعضاء البشر وهناك على مايبدو عصابات منظمة لهكذا اعمال يندى لها جبين الانسانية تقوم بسلب الناس الاعضاء .الامر يشبه القتل و قصص هنا وهناك عن سائق تكسي مثلا تم […]

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