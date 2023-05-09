استثمار العقول افضل .. تايوان إنموذجا – احمد عبد الصاحب كريم

2023/05/09 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد عبد الصاحب كريم تايوان هذه الدولة ذات الصناعة والتجارة و الاقتصاد العالمي الكبير والمؤثر عبارة عن جزيرة او صخرة صغيرة لا تتجاوز الـ (36) الف كم2 لازرع فيها ولا نباتات تتلاطم حولها امواج المياه المالحة ..لا يوجد لديها موارد طبيعية للعيش ولا توجد حقول للنفط او الغاز او او الحديد والمعادن ولا […]

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