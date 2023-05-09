2023/05/09 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بعدم حمل واستخدام الاسلحة الحية من قبل القطعات المكلفة بحماية المتظاهرين.وقال مصدر حكومي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يصدر توجيها للقطعات المكلفة بحماية المتظاهرين المركز الخبري الوطني.

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